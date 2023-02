Verlegen Domenica (17) wil de wereld rond reizen én miss Zeeland worden: ‘Als stewardess moet je er staan’

UPDATE | MET VIDEO Overval met vuurwapen in winkelcen­trum Dauwendae­le; verdachte (35) aangehou­den

Bij een filiaal van de Primera in winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg heeft vrijdagavond rond 18.00 uur een overval plaatsgevonden. De dader zou een medewerkster van de winkel aan de Vrijlandstraat met een vuurwapen hebben bedreigd. Een 35-jarige verdachte is aangehouden.