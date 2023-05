Vervuilde grond hotel Britannia maandag afgedekt om risico's PFAS te voorkomen, politiek heeft veel vragen

Omwonenden zijn daarover vandaag per brief geïnformeerd. Eerder deze week werd bekend dat de grond van het toekomstige vijfsterrenhotel aan de Vlissingse boulevard ernstig is vervuild met PFAS. Het afdekken van de grond is nodig om te voorkomen dat de vervuiling zich verspreidt. Ondertussen hebben politieke partijen in Vlissingen vooral veel vragen over de kwestie.