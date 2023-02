Viertal aangehouden op verdenking van winkeldiefstal in Middelburg

Zeeland krijgt 30 miljoen euro uit Den Haag voor verbete­ring van de leefbaar­heid in het havenge­bied

Voor de derde keer in vier jaar tijd valt Zeeland in de prijzen bij de Haagse Regio Deals. De provincie krijgt 30 miljoen van het kabinet en gaat een plan voor de leefbaarheid in het havengebied verder uitwerken.