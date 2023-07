Vlissingen is als patiënt aan de beterende hand: nog jaren medicijnen of volstaat een eenmalige injectie?

Festival Onder­stroom wordt spectacu­lair­der dan ooit

Festival Onderstroom in Vlissingen is dit jaar net even anders dan voorgaande edities. Ongewijzigd is het feit dat er volop straattheater te zien is, en ook muziek, kunst, dans en acrobatiek. Hét grote verschil is dat er meer ‘specials’ zijn: betaalde voorstellingen waarmee het festival extra karakter en signatuur krijgt.