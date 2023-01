Vlissingen krijgt met Spring Break een knallend voorjaarsfeest

In een verwarmde tent kunnen maximaal vijftienhonderd liefhebbers zaterdag 11 maart genieten van optredens van artiesten en dj's als Freddy Moreira, Jonna, Hillfire en John West. Daarnaast zijn sets te horen van Het Foute Uur van QMusic en Papi Chulo Soundsystem. Festivalorganisator Reza Geleedst heeft al veel zin in een voortzetting van indoorfestival Blush, dat najaar 2019 plaatsvond in de Zeelandhallen in Goes. ,,We hebben bijna twee jaar weinig kunnen doen. De festivals in de zomer komen wel weer op gang, maar we vinden het tijd om in het voorjaar de boel al een beetje op te warmen. En waar kan dat beter als in festivalstad Vlissingen?”