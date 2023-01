Vlissinger (30) cashte 25.000 euro per keer voor smokkel van cocaïne: OM eist vier jaar cel

Van D. is één van tien verdachten in de grote drugszaak Portunus, die maandag in Breda begon. Hij verscheen als enige voor de rechter, omdat zijn zaak is afgesplitst van negen medeverdachten. Dat komt doordat Van D. al eerdere bekentenissen aflegde over zijn betrokkenheid. Waar medeverdachten zwegen, verklaarde Van D. uitgebreid. De Vlissinger komt voor in twee onderzoeken, die deel uit maken van Portunus: Lee en Barreda.