Vlissings café krijgt excuses van burgemeester na onterechte brief over sluiting terras bij ringrijden

Twee keer geel binnen vijf minuten voor Van Hecke in spectacu­lai­re oefenwed­strijd tegen Chelsea

Een rode kaart in een oefenduel, zo vaak komt dat niet voor. Arnemuidenaar Jan Paul van Hecke overkwam het in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) wel. In het oefenduel van zijn ploeg Brighton & Hove Albion met Chelsea (3-4-nederlaag) tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten moest de Zeeuw voortijdig naar de kant.