Vlissingse picknick moet eenzaamheid jongeren verminderen: ‘Als je eerste indruk niet goed is dan val je buiten de boot’

Een van de vrijwilligers is Melanie van Duijn (26). Zij vindt dat eenzaamheid onder jongeren geen taboe hoeft te zijn. „Ik vind het juist erg belangrijk dat er aandacht voor is. Zelf heb ik me ook een periode eenzaam gevoeld en ik kwam er toen achter dat er in Vlissingen weinig laagdrempelige activiteiten zijn om leeftijdgenoten te ontmoeten of mensen met dezelfde interesses. Dingen waar ik wel behoefte aan had. Daarom help ik mee met de organisatie van de picknick. Zo proberen we op een gezellige, makkelijke manier jongeren van ongeveer 18 tot 25 jaar met elkaar in contact te brengen, zodat ze nieuwe mensen leren kennen. Ze kunnen vrijdag met elkaar kletsen, gezamenlijk eten en een spelletje spelen.”