Vlissingse redder van de stoomhijskraan krijgt Zilveren Anjer als jongste ooit

Sekewael was als tiener één van de voortrekkers van oprichting van Museum Scheldewerf, waarmee tegelijkertijd de Oude Verbandkamer van de scheepswerf de Schelde werd gered. Zijn inzet en passie voor behoud van machines, tekeningen en gebouwen van de voormalige Scheldewerf, overtuigden het Prins Bernhard Cultuurfonds ervan Sekewael te eren met de Zilveren Anjer. Prinses Beatrix reikt de deeltijd-Vlissinger, die doordeweeks in de Randstad woont, het kleinood uit op vrijdag 9 juni in het Paleis op de Dam.