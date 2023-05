Vrijdag is het tijd voor Las Fiestas: lees hier alles dat je moet weten!

PORTRET Giel brandt nog wel even als Het Licht van Zeeland: ‘Ik klauter ook op mijn 80ste nog graag de steigers op’

Als je in de Zeeuwse theaterwereld al decennia bekendstaat als Het Licht van Zeeland is het niet gek dat het Zijne Majesteit behaagt je te eren met een koninklijke onderscheiding. Maar van Giel Gabriëlse hoefde dat niet zo nodig: de lichttechnicus uit Middelburg zet acteurs en artiesten graag in de spotlights, maar komt zelf liever niet voor het voetlicht.