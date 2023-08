Vrijwilligers staan ouderen bij in laatste periode: ‘Je zou ze het liefst allemaal meenemen’

update Jongen (14) korte tijd vermist in Oost-Sou­burg: ‘Niet benaderen’

In de omgeving van Oost-Souburg is vanmiddag kort gezocht naar een 14-jarige jongen. Rond 13.00 uur werd via opsporingsplatform Burgernet opgeroepen naar de jongen uit te kijken. De oproep waarschuwde de jongen vooral niet te benaderen.