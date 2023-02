Wat kan wel en wat kan niet in een school? Dat is niet altijd duidelijk: ‘Maak er vooraf afspraken over’

Kunste­naars KipVis willen niet alleen naar een schuurtje, maar samen naar de Machinefa­briek

Kunstenaars die onderdeel zijn van Stichting Kunstwerkplaats KipVis in het voormalige MDGO- schoolgebouw in Paauwenburg hopen op een atelier in de Vlissingse Machinefabriek. Gebeurt dat niet, dan zijn ze bang dat ze per 1 juli alleen op een zolderkamertje eindigen.