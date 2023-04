Weer raak: 656 kilo cocaïne onderschept in haven Vlissingen

Romy de Rijke landskampi­oen met PKC; Souburgse is verrassen­de basis­kracht in Ahoy

Korfbalster Romy de Rijke uit Oost-Souburg is zaterdag met PKC landskampioen in de zaal geworden. Met de pas achttienjarige Zeeuwse in de basis werd DVO in de Rotterdamse Ahoy met maar liefst 33-20 verslagen.