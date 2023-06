Weer stapt een PvdA-raadslid in Vlissingen op: ‘Een ongelofelijk wespennest en dat moet stoppen’

In zijn ontslagbrief schrijft De Vries onverbloemd wat - of beter gezegd wie - de reden is van zijn vertrek: ,,Ik zou me graag blijven concentreren op mijn raadswerk en dat zou wellicht ook wel kunnen, ware het niet dat ik me ernstig belemmerd voel door het doen en laten van onze fractievoorzitter”. In een toelichting zegt De Vries dat fractievoorzitter Frances Oreel met veel mensen ruzie maakt. Dat is volgens De Vries voor een aantal (oud-)raadsleden en bestuursleden aanleiding geweest om zich terug te trekken. ,,Wat er bij de PvdA in Vlissingen gebeurt, overschrijdt alle grenzen. Dat moet stoppen. Daarom doe ik mijn verhaal.”