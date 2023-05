Wie stal de vlag van concertzaal De Piek?

Janny Vermeule benoemd tot Ridder in de Orde van Oran­je-Nas­sau: ‘Een turnvrouw in hart en nieren’

Ze is het liefst achter de schermen actief, maar woensdagmorgen stond Janny Vermeule ineens vol in de schijnwerpers. Ze werd in het Middelburgse stadhuis vanwege haar vele verdiensten voor de turnsport benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Een turnvrouw in hart en nieren’’, zei burgemeester Harald Bergmann.