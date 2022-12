Wie wil meedenken over de toekomst van de zorg in Zeeland? Het is hard nodig.

Update Stakers bij platgelegd Verbrugge Terminals; ‘Ze mogen nu een keer in ons investeren’

Het personeel van Verbrugge Terminals is het zat en heeft dinsdagmiddag massaal het werk neergelegd. De onvrede bij het bedrijf heeft zich in de loop der jaren flink opgestapeld; ,,Ze mogen nu eens een keer in ons investeren.”

20 december