Winnend debuut voor Roemeratoe bij RKC Waalwijk

met video Tranen, trommelsla­gen en een plantage­lied bij de (voorlopige) aftocht van het Vlissingse slavernij­mo­nu­ment

Angélique Duijndam barst in tranen uit als het Vlissingse slavernijmonument rechtop staat in de binnentuin van het MuZEEum. ,,Het is nu veilig tegen bekladding en vernieling", zegt ze. ,,Maar het is schandalig dat dit moet.”