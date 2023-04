Zeeuwen hebben jeuk: in maart bijna drie keer zoveel schurftmijtdodend medicijn bij apotheek gehaald

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) houdt het gebruik van geneesmiddelen bij. Gemeten in maart steeg het aantal verstrekkingen van schurftmedicijnen in Zeeland de afgelopen vijf jaar sterk. Dit jaar stond de teller in maart op 320. Dat is nog exclusief de recepten die uitgeschreven zijn door apotheekhoudende huisartsen, want SFK ziet alleen de cijfers van (poliklinische) apotheken. Het werkelijke aantal daarom zal nog hoger liggen. In oktober 2021 begon het aantal schurftbesmettingen landelijk op te lopen. De coronajaren gaven nog een dip te zien, mogelijk omdat er minder onderlinge contacten waren.