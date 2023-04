‘Zeeuws-Vlaanderen een achterstandsgebied? Laat ons dan gratis door de tunnel gaan’

Ik wil door een tolvrije tunnel uit mijn achterstandsgebied

Wij Zeeuws-Vlamingen moeten steeds 10 euro tolgeld betalen om de rest van Nederland te bereiken. Dit kan alleen via de Westerscheldetunnel (twee keer 5 euro) of via het voetveer Breskens- Vlissingen (voetganger twee keer 3,70 euro en fietser twee keer 4,80 euro). Een andere mogelijkheid om de rest van Nederland te bereiken is er niet. Nu betalen wij Zeeuws-Vlamingen via de belastingen mee aan het hele spoorwegennet in Nederland, terwijl wij helemaal geen spoorwegen hebben! Het lijkt mij eerlijk dat jullie, de rest van Nederland, ook met ons solidair zijn en via de belasting aan onze tunnelkosten meebetalen. Met andere woorden: een tolvrije Westerscheldetunnel en een vrije overgang met het voetveer voor alle Zeeuws-Vlamingen! Het liefst met ingang van 1 mei 2023. Ik lees dat wij een achterstandsgebied zijn, zeker wat het openbaar vervoer betreft. Ik hoop dan ook dat ‘Den Haag’ dit leest en begrijpt.

Hanneke van Haelst- van de Vijver, Terneuzen

Vlissingen moet excuses aanbieden

Als geboren Vlissingse verbaast het me dat de gemeente geen excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden. Men weet dat het huidig bestuur niet verantwoordelijk is voor zaken die geschiedenis zijn, maar excuses zouden hier als een teken van beschaving worden opgevat. Immers, de hele wereld weet dat Vlissingen en Zeeland een grote rol hebben gespeeld in de slavenhandel. Daarom gemeente, wees niet zo star en laat zien dat Zeeuwen over hun schaduw heen kunnen stappen.

Jessie Houwer, Bilthoven

Quote Deze dertien hectare natuur­schoon, wat onder andere een festival­ter­rein en groepscam­ping moet worden, staat te koop voor de prijs van twee rijtjeshui­zen in Oostburg Lieske Govaert, Oostburg

Oostburg doet graag duur

Jaren geleden werd het Masterplan Oostburg op 60 miljoen euro geraamd. Nergens valt terug te lezen dat de bouwkosten in Oostburg misschien ook omhoog zijn gegaan. Dan vervolgens kiezen voor het duurste project. Wie gaat straks de extra kosten betalen? Zorgsaam, of de burger misschien? Uit de verkoop van het Euregiopark (wat ooit 8,5 miljoen gulden heeft gekost) gaan ze het niet halen. Deze dertien hectare natuurschoon, wat onder andere een festivalterrein en groepscamping moet worden, staat te koop voor de prijs van twee rijtjeshuizen in Oostburg. Zou het niet mooier zijn om dit ‘goedkope’ park op te nemen als natuurbeleving bij het Masterplan Oostburg? Een zeer waardevolle toevoeging voor toekomstig zorgdorp Oostburg.

Lieske Govaert, Oostburg

Quote Ik wens u in uw nieuwe functie als burgemees­ter alle goeds mijnheer Werkman, maar er is nog veel ‘werk aan de man’ op het gebied van zelfreflec­tie Niek de Klerk, Goes, Voormalig voorzitter cliëntenraad Intervence

Wethouder Werkman bracht de jeugdzorg aan de rand van de afgrond

In een afscheidsinterview wordt aandacht besteed aan het vertrek van Jack Werkman als wethouder gemeente Sluis. Hij staat stil bij zijn wethouderschap en refereert in één zin aan de jeugdzorg waar hij als voorzitter van de bestuurscommissie jeugd Zeeland destijds eindverantwoordelijk voor was. Werkman zegt: ,,Ook ben ik blij dat we de jeugdzorg in Zeeland hebben vlot getrokken.” Hoe is het mogelijk? Werkman heeft de jeugdzorg in Zeeland tot aan de rand van de afgrond gebracht en het is alleen aan het ingrijpen van het ministerie te danken dat het niet volledig is misgelopen. Dit schrijf ik niet uit emotie maar op basis van feiten die een paar maanden geleden ook bevestigd zijn door de gezamenlijke Zeeuwse rekenkamers. Ik wens u in uw nieuwe functie als burgemeester alle goeds mijnheer Werkman, maar er is nog veel ‘werk aan de man’ op het gebied van zelfreflectie.

Niek de Klerk, voormalig voorzitter cliëntenraad Intervence, Goes

Boeren aan de macht

De boeren grijpen de macht in de provincies. In het waterschap hebben de boeren al heel lang de macht en het waterschap verlaagt het grondwaterpeil ten behoeve van de boeren om met steeds zwaardere machines het land op te kunnen. Heel Nederland zakt en door de verlaging van het grondwaterpeil zakt Nederland extra. Er zijn een miljoen huizen met funderingsproblemen. De zeespiegel stijgt en dat heeft gevolgen voor onze dijken. Wij houden ons hart vast.

G.M. Nieuwenhuize, Grijpskerke

Quote Volle kracht, vieze lucht omdat de meeste zee-sleepboten op dieselolie varen, die met de heersende westelijke wind richting Goes en verder uitwaaiert Hester van Rees, Goes

Vieze lucht van sleepboten

Om de zeevaart te ‘vergroenen’ is een Wet Schone Scheepvaart aangenomen door 27 EU-landen en het Europees Parlement, waarmee een plafond wordt aangegeven aan de hoeveelheid CO2 die de zeevaart mag uitstoten. Over de effecten van de sluis bij Terneuzen heb ik nog nergens gelezen. Die sluis gaat containerschepen vanuit Gent (Schelde-Rijnkanaal), en op lange termijn vanuit Parijs (Seine) schutten. Voor windgevoelige containerschepen een interessante optie om niet over zee te hoeven. Schepen met een lengte tot 366 meter worden geschut. Vanuit stilstand kunnen ze alleen niet de getijderivier Westerschelde opvaren. Meerdere sleepboten zijn nodig om zo’n kolos op koers te helpen naar bakboord of stuurboord, tegen het tij in, of met het tij mee. Volle kracht, vieze lucht omdat de meeste zee-sleepboten op dieselolie varen, die met de heersende westelijke wind richting Goes en verder uitwaaiert. Zeven dagen in de week, dag en nacht! Schande!

Hester van Rees, Goes

Volledig scherm De gemeenteraad van Veere vindt het verwerpelijk dat het Rijk de stikstofrechten van 110 varkens in Zoutelande stiekem heeft opgekocht, zodat de bouw van het justitieel complex bij Vlissingen door kan gaan. © Bert Jansen

Het lot van de varkens

Wat een vreemd bericht; dus 110 varkens kunnen er voor zorgen dat de stikstofrechten verkocht kunnen worden. Ik denk toch dat de eigenaar van de varkens er voor zorgt dat zijn stikstofrechten verkocht kunnen worden omdat hij stopt met zijn varkenshouderij. Dit maakt mij zeer benieuwd naar het lot van de varkens. Zij zijn blijkbaar heel belangrijk bij de verkoop van de stikstofrechten, maar zullen toch niet zo belangrijk zijn dat hun leven niet eindigt in een slachthuis of dat ze niet verkocht worden aan de volgende varkensmesterij. Ik hoop van harte dat deze belangrijke varkens hun leven vanaf nu mogen gaan leiden zoals het een varken past.

Nettie Zwaan-Schijvens, Burgh-Haamstede

