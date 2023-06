Zeeuwse slachtoffers heksenvervolging - mannen én vrouwen - herdacht met bloemlegging in Vlissingen

Niet alleen in Zeeland, in heel het land vraagt de Stichting Nationaal Heksenmonument met herdenkingen om stil te staan bij het feit dat verspreid over West-Europa zo'n 50- tot 100.000 vermeende heksen veroordeeld werd. Daarvan was 85 procent vrouw. Reken af met de schaduw die het verleden over het heden legt, door de slachtoffers van toen in het licht te zetten, is de gedachte achter de herdenkingen.