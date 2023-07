Zes appartementen ontruimd door melding brand aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen

Landskampi­oen Bouzambou en zijn liefde voor de bal: via de Vlissingse pleintjes naar de Champions League

Saïd Bouzambou was zondag de man die de 3-1 maakte tegen Hovocubo en daarmee het landskampioenschap in de wacht sleepte met zijn FC Eindhoven. Die landstitel vond de Vlissingse zaalvoetballer niet eens het belangrijkste van die dag. Niet gek ook, wanneer je bedenkt hoe groot zijn liefde voor de bal is. Zo stond hij een paar uur na zijn beslissende treffer een toernooitje te spelen in België… En ook daar won hij.