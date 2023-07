Arrestatie­team pakt Vlissinger op na bedreiging met vuurwapen

Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdagavond rond 21.00 uur een 32-jarige man uit Vlissingen aangehouden in de Torenstraat. De man zou eerder op de dag in de Scheldestraat een 24-jarige kamerbewoner hebben bedreigd met een vuurwapen. Ook sloeg hij die man in het gezicht en vernielde hij de toegangsdeur van het pand.