Bewolkt weer in Voerendaal vanmiddag en vanavond

Dylan van Baarle soleert naar Nederland­se titel, Jum­bo-Vis­ma sloopt Mathieu van der Poel

Dylan van Baarle heeft zichzelf tot Nederlands kampioen op de weg gekroond. Na een aantrekkelijke koers van 220 kilometer kwam de 31-jarige renner van Jumbo-Visma als eerste over de streep in Sittard-Geleen. Het machtige gele blok had Mathieu van der Poel in de Limburgse heuvels gesloopt. De topfavoriet werd derde achter Olav Kooij, die het feestje van Jumbo-Visma nog meer kleur gaf.