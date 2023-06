Heldere ochtend en middag in Voerendaal

Ook geen middag­ploeg aan de slag in autofa­briek Nedcar

Het is industrieel concern VDL niet gelukt om de middagdienst in zijn autofabriek Nedcar in het Limburgse Born op te starten. Er waren te weinig mensen bereid om te werken om voldoende bezetting te hebben, meldt een woordvoerder van het bedrijf. Eerder op de dag legde een door vakbonden georganiseerde staking de productie al stil in de assemblagefabriek.