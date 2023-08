Verwijde­ren dassen­burch­ten begonnen, treinver­keer Limburg belemmerd

De treinen van Arriva rijden in augustus bijna een maand niet over een aantal trajecten in Limburg. Dat komt omdat ProRail bij Voerendaal dassenburchten onder het spoor gaat verwijderen. Tussen Heerlen en Maastricht zet Arriva van 1 tot en met 25 augustus daarom bussen in.