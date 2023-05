14-jarige jongen verdacht van poging doodslag na steken van moeders in Hellevoetsluis

Spanning stijgt in ‘Stad’: gaat het hele dorp in 2025 van het gas?

Gaat Stad aan ’t Haringvliet, een dorp met 628 huizen op Goeree-Overflakkee, in 2025 in één klap van het aardgas af? Daarover mogen bewoners de komende maand stemmen. Deze bijzondere verkiezing wordt in ‘energieland’, maar ook daarbuiten met grote belangstelling gevolgd.