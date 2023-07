Bestelbus in Hellevoetsluis bekogeld met zwaar vuurwerk, politie zoekt getuigen

Hellevoets huisje met polder­zicht in race voor internatio­na­le prijs

Dankzij een bijzondere polder cabin is ’t Weergors in Hellevoetsluis genomineerd voor de titel Camping van het Jaar 2024 in de categorie meest bijzondere huuraccommodatie. Een internationale vakjury van de ANWB heeft de familiecamping samen met negen andere geselecteerd.