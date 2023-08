Blauwalg ontdekt op bijna alle populaire zwemplekken op Voorne-Putten

indebuurt.nl Buitenkij­ken op het balkon van Cathelijne: 'Ik heb geen mooie bloemen'

‘Van een kaal terras naar een zoemende balkonjungle’. Het staat op de cover van een boek dat in de keuken ligt van Cathelijne Wassenaar (36). De Rotterdammer gaf haar kleine buitenruimte in Bergpolder een transformatie. “Het is elke dag een verrassing wat voor beestenboel ik hier aantref.”