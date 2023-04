Boren naar aardwarmte in Vierpolders loopt tegenslag op: ‘reparatieboring’ nodig

MET VIDEO Bestuur­ster zwaarge­wond na aanrijding in Spijkenis­se, ook kind gewond

Een automobilist is zondagavond zwaargewond geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Schenkelweg in Spijkenisse. De vrouw botste tegen een boom. De bestuurster zat met twee kinderen in de auto. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.