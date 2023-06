Brandweer is alert op berm- en duinbrandjes

Voor Max is geen plek, maar voor Simba nog wel: topdrukte deze zomer bij dierenpen­si­ons in de regio

Waar moeten Max, Luna en Pip naartoe in de zomervakantie? Mensen met een hond die last minute nog op zoek zijn naar een plek hebben een probleem: de nog weinige pensions in de omgeving zijn volgeboekt. Voor katten is nog wel logeerplek dicht bij huis.