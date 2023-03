Brandweervrijwilliger met ernstige verwonding aan vinger naar het ziekenhuis na oefening

OM sleept vrouwen voor de rechter na cartoonrel Emmauscol­le­ge: bedreigde docent moest onderdui­ken

Justitie sleept twee vrouwen voor de rechter vanwege de veelbesproken bedreigingszaak rond een docent van het Emmauscollege in Rotterdam. Deze leraar, die een spotprent van een jihadist in zijn lokaal had hangen, moest eind 2020 onderduiken vanwege ernstige dreigementen.