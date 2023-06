Burgemeester Voorne aan Zee over aantijgingen van oud-wethouder: geen sprake van grensoverschrijdend gedrag

Bram (65) is het gezicht van het militair erfgoed: ‘Mensen beseffen zo wat er hier is gebeurd’

Bram Kap (65) is het gezicht van het militair erfgoed van Hellevoetsluis. Al bijna vijftien jaar geeft hij met een groep vrijwilligers rondleidingen over, langs en in de verdedigingswerken. Mooi en noodzakelijk, vindt hij. ,,Mensen kunnen zo beleven en beseffen wat er hier is gebeurd.’’