BVNL spat uit elkaar: na wethouder ook fractieleider van coalitiepartij in Voorne aan Zee weg

Peter laat belbus links liggen, net als de helft van de reizigers: ‘Vaak kwam-ie te laat’

Ze leken zo handig, maar sinds de proef met de belbusjes loopt is ruim de helft van de reizigers afgehaakt. De gemeente Nissewaard wil dat er in de spits weer normale lijnbussen gaan rijden tussen de metrostations en enkele wijken in Spijkenisse.