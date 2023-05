CDA bezorgd om veiligheid Brielse houten toren: ‘Kan beklimmen leiden tot verdere schade?’

Vragen over ondermij­ning in Voorne aan Zee: ‘Er was toch niets aan de hand?’

In een vakantiewoning op camping en jachthaven De Meeuw in Vierpolders is zaterdag bijna 50.000 euro en vermoedelijk ook een partij cocaïne in een tas gevonden. Han ‘t Hoen van de Dorpsraad Vierpolders is verbaasd over het voorval. ,,Er was toch niets aan de hand?”