Coalitie Voorne aan Zee heeft plannen opnieuw gepresenteerd: ‘In 26 dagen is er elke keer wat’

UPDATE Man (57) negeert stopteken en rijdt in op agent, politie trekt wapens bij aanhouding

Een 57-jarige man uit Roosendaal heeft het woensdag wel erg bont gemaakt op Goeree-Overflakkee. In een ‘dollemansrit’ reed hij tegen verschillende stilstaande auto’s aan en negeerde hij een stopteken van de politie. In een vluchtpoging reed hij bovendien op een politieagent in, die ternauwernood kon wegduiken. Agenten moesten hun wapen trekken om de man uiteindelijk aan te houden.

26 januari