De chirurgijns deden het werk, de doctoren voelden de pols!

Nu zijn er veel migranten in Spijkenis­se, maar José Molina Garcia uit Spanje was de allereer­ste

José Molina Garcia uit Spanje. Hij zou de eerste gastarbeider in Spijkenisse zijn geweest. Rond 1960 kwam hij daar aan, om geld te verdienen. Zijn verhaal en dat van 24 andere nieuwkomers is beschreven in het boek Spijkenissers van Elders.