De magische één miljoen euro hebben ze nét niet gehaald, maar ze stoppen met ‘zilveren medaille’

Fotograaf Marwan start actie op voor slachtof­fers aardbeving en de teller staat al op 5000 euro

Een paar jaar geleden was Fotograaf des Vaderlands Marwan Magroun op reportage in het Atlasgebergte en juist dit gebied is hard getroffen door de aardbeving. De Rotterdammer met Tunesische wortels verkoopt nu een foto uit deze serie om geld in te zamelen voor de slachtoffers. ,,Ik ben geen Marokkaan, maar doe dit uit medemenselijkheid.’’