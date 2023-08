Dichter dan ooit bij het leven van Augusta Peaux: ‘Je voelt daar de sfeer van toen’

PVV verbijs­terd over windmolen­soap: ‘Zo omgaan met inwoners hoort niet’

De PVV is verbijsterd over de ‘windmolensoap’ in Geervliet en Heenvliet. ‘De betreffende manier van werken hoort niet thuis in een land als Nederland’ en is funest voor het draagvlak, stelt Statenlid Brian van der Graaf in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.