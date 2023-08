Dichter dan ooit bij het leven van Augusta’s Peaux: ‘Je voelt daar de sfeer van toen’

Een beroemde Nederlandse dichteres werd geboren in Simonshaven: Augusta Peaux (1859-1944) zag op 2 november 1859 het levenslicht in de pastorie. Jaarlijks is er in haar geboortedorp een festival ter ere van haar. Zondag 3 september komen dichters en poëzieliefhebbers er weer naartoe. Dit keer staan bekende namen op het programma en ze kunnen dichterbij Peaux komen dan ooit.