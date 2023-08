Discussie over horeca-beperking: betutteling of goed voor de veiligheid?

indebuurt.nl Kunste­naars in hoogwer­kers en muren vol graffiti: dit is ALL CAPS 2023

Een zevendaags festival in de straten van Feijenoord, waar je 24 uur per dag naartoe kunt en kunstenaars ziet verven terwijl ze in hoogwerkers staan. Pak je agenda erbij, want ALL CAPS is terug met een derde editie.