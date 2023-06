Dit is hoe het nieuwbouwproject in Hellevoetsluis eruit komt te zien

Eerste van 2000 flexwonin­gen voor starters in Rotterdam geplaatst

Vrijdag is in Rotterdam-Feijenoord begonnen met het plaatsen van de eerste van in totaal 2000 zogeheten flexwoningen die verspreid over de stad moeten komen. De veelal sociale huurwoningen zijn bedoeld om het schrale aanbod voor starters en herstarters op de huizenmarkt te verbeteren.