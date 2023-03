Dorpsschool in Zwartewaal wacht op nieuwbouw: ‘Dit is toch niet meer uit te leggen?’

In de winter kan het koud zijn in de klas en in de zomer heet, zeggen de kinderen uit de leerlingenraad van dorpsschool ’t Want in Zwartewaal. Ook zien ze vlekken van lekkages op de muren van het gebouw, dat medio vorige eeuw is gebouwd. Verbeteringen zijn beloofd, maar wanneer die worden uitgevoerd is onduidelijk. Ondertussen krijgt een nieuwe school - De Verwondering in Brielle - zomaar 4,5 miljoen euro voor nieuwbouw. Dat steekt.