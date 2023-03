Duinhuisjes gaat met Pasen ‘gewoon’ open

Hij is de enige uit het vijfkoppige bestuur die niet is opgestapt en begin januari werd verkozen in het interim-bestuur. De overige bestuursleden wilden niet meer met Winkelhorst samenwerken, omdat hij niet naar vergaderingen wilde komen. Bovendien waren er volgens de oud-bestuurders spanningen tussen vrijwilligers.

Komende maandag beslissen de leden van de historische vereniging Westelijk Voorne of het interim-bestuur onder leiding van Lida Stoof door mag gaan. Hen wordt ook gevraagd te stemmen over een bezwaarschrift van Joke Winkelhorst, de vrouw van de penningmeester en activiteitenbegeleidster die door het oude bestuur werd geroyeerd. Volgens dat bestuur gebeurde dat omdat ze alles op haar manier wilde doen, andere vrijwilligers schoffeerde en ongevraagd verenigingsgeld gebruikte voor aankopen voor het museum.

Volgens Stoof stemmen de leden maandag in de Welkomkerk in Rockanje of het bezwaar terecht is. Als dat het geval is, is zij weer welkom.

Quote Zelfs de grootste misdadi­gers krijgen ook een tweede kans Lida Stoof, voorzitter

Stoof: ,,Ik heb verschillende vrijwilligers gesproken die het geen probleem vinden met haar te werken. Vervelend is: we weten geen van allen van de hoed en de rand. De overdracht van het oude bestuur was dusdanig dat wij er geen chocola van konden maken. We zullen dus op veel vragen het antwoord schuldig moeten blijven. Maar zelfs de grootste misdadigers krijgen ook een tweede kans.”

De Duinhuisjes bestaat uit vier huisjes die rond 1900 zijn gebouwd en een beeld geven van het leven in Rockanje in die tijd.

