Eeuwenoude stichting helpt jongeren (én senioren) aan felbegeerde ‘eigen stekkie’ in Brielse binnenstad

verwaarloosd Broodmager en gat in tandvlees: hondje Rikkie was er slecht aan toe, tot Anneloes in actie kwam

Volkomen hulpeloos kwam het achtergelaten hondje Rikkie in de dierenopvang van Gouda terecht. Door gaten in zijn tandvlees en hevige ontstekingen in zijn gebit moet hij enorme pijn hebben gehad. Medewerkers van de opvang kregen hem weer aan het kwispelen.