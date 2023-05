Explosief naar huis Rockanje gegooid: ‘Vermoedelijk na ruzie’

Met video Eigenaar toko na aanslagen: ‘Opeens denkt iedereen dat ik in de drugs zit, maar dat is niet zo’

Jimmy Manjeet hoort ze kletsen, zijn buren van de Crooswijkseweg in Rotterdam. Na de twee aanslagen bij zijn Toko Arti ‘denkt iedereen opeens dat ik in de drugs zit’. ,,Maar dat is echt niet zo’’ wil hij dat verhaal uit de wereld helpen.