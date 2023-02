Extra geld voor starters in Hellevoetsluis raakt op

Simonsha­ven boos: omstreden bouwplan al op woonbeurs getoond

Simonshavenaren zijn boos dat een omstreden bouwplan in hun dorp dinsdagavond op een woonbeurs in Spijkenisse al is getoond aan de bezoekers. ,,We hebben zelfs nog niet de kans gehad bezwaar te maken”, zegt bewoner Hans Weeda verontwaardigd.

1 februari