Dorpsraad over mogelijke komst wooncontai­ner­park: ‘Maak tijdelijke huisves­ting op Maasvlakte’

De dorpsraad Oostvoorne maakt zich zorgen over de mogelijke komst van een wooncontainerpark voor 250 expats in de polder tussen Oostvoorne en Tinte. Het bestuur vraagt zich af of een tijdelijke woonvoorziening ook op de Maasvlakte mogelijk is.