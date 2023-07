Cees (83) mist het oude Spijkenis­se: ‘Vroeger kende je iedereen’

Veertien kunstwerken schonk Cees van Wijngaarden aan Spijkenisse. Het scheelde trouwens niet veel of ze waren er nooit gekomen, want de jonge Cees had heel andere plannen met zijn leven. Nu, 83 jaar oud en kwakkelend met zijn gezondheid, blikt hij terug.