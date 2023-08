It’s beginning to look a lot like Christmas in augustus: oliebollen en ijsprinsessen op kerstmarkt

Met video Kerstmarkt in augustus? Het is net even anders, maar: ‘Een oliebol smaakt in de zomer net zo goed’

Kerstballen, de liedjes van Mariah Carey en Wham! én een oliebollenkraam. Het mag dan hartje zomer zijn, maar in de oude vesting van Hellevoetsluis konden bezoekers van een kerstmarkt zich dinsdag al in december wanen. En die ambiance van de most wonderful time of the year zat er al snel goed in. Het is alleen allemaal nét even anders dan in december.