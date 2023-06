Kans op helder weer in Voorne aan Zee vanochtend

Zeevaren­den blij met groter en lichter huis: ‘Eerst kwam je, soms na maanden zee, in een kelder terecht’

Het is een fijne plek ver van huis: zeemanshuis The Bridge in Oostvoorne. Tientallen zeevarenden ontspannen er dagelijks een paar uur, na een wekenlange -of zelfs maandenlange zeereis. Ze komen er nóg liever sinds het zeemanshuis is verhuisd.